«Мы не придурки». Путин о действиях США в военной сфере
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про ответственность Москвы в ухудшении международный отношений.
«НАТО расширяется к российским границам, США выходят из ключвых обронных соглашений: ДРСМД, Договора по открытому небу и других», - отметил глава государства.
Путин также ответил на претензии стран Запада к России в военно—стратегической сфере.
«Вы же умные люди? Почему вы считаете, что мы придурки?» - спросил он у журналиста BBC News.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
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