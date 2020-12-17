«Мы не придурки». Путин о действиях США в военной сфере

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про ответственность Москвы в ухудшении международный отношений.

Путин заявил, что Россия «белая и пушистая» по сравнению с НАТО

«НАТО расширяется к российским границам, США выходят из ключвых обронных соглашений: ДРСМД, Договора по открытому небу и других», - отметил глава государства.

Путин также ответил на претензии стран Запада к России в военно—стратегической сфере.

«Вы же умные люди? Почему вы считаете, что мы придурки?» - спросил он у журналиста BBC News.

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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