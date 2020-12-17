«Мы не придурки». Путин о действиях США в военной сфере

«НАТО расширяется к российским границам, США выходят из ключвых обронных соглашений: ДРСМД, Договора по открытому небу и других», - отметил глава государства.



Путин также ответил на претензии стран Запада к России в военно—стратегической сфере.



«Вы же умные люди? Почему вы считаете, что мы придурки?» - спросил он у журналиста BBC News.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

