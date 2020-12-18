Пушков раскритиковал иностранного журналиста за вопрос Путину

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на вопрос журналиста BBC российскому президенту Владимиру Путину.

«С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошел к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Черное и Балтийское моря. А потом ВВС задает вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто?», — написал Пушков в воем Twitter.

Путин заявил, что Россия «белая и пушистая» по сравнению с НАТО

17 декабря на пресс-конференции главы государства сотрудник британской корпорации ВВС спросил Путина, считает ли он, что несет ответственность за «плачевное состояние» отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном, или власти России «белые и пушистые».

На это глава государства ответил, что Россия, по сравнению с Западом, действительно «белая и пушистая». По словам Путина, руководство НАТО заверяло Москву об отсутствии планов расширения на восток, но нарушило свои обещания.

Президент добавил, что чувствует ответственность за Россию и ее граждан и будет делать все для ее блага.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаНАТОАлексей Пушков
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