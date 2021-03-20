Лежачую женщину в Саратовской области вынудили прибыть в банк на носилках

Лежачую женщину на носилках транспортировали в отделение "Почта банка" для подтверждения личности в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

На видеозаписи, опубликованной на портале Youtube, видно, что кнопка вызова, с помощью которой маломобильные граждане могут попасть в здание, не работает, поэтому сопровождающие женщину родственники были вынуждены заносить ее в помещение самостоятельно, а затем устанавливать носилки на стульях.

По словам зятя клиентки банка, женщина получила серьезный перелом. Справка из банка нужна была ей для получения своей пенсии на карту банка, которую ранее заблокировали из-за долгов ее погибшего пять лет назад сына.



Замглавы администрации Энгельсского района, член генсовета "Единой России" Иван Дзюбан в своем канале в Telegram назвал ситуацию недопустимой. Чиновник призвал сотрудников к соблюдению моральных норм. По словам Дзюбана, он вышел на связь с родственниками женщины и предложил им "всестороннюю поддержку".

