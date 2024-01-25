КПП «Ивангород» на границе с Эстонией закроют для машин на 2,5 года

Международный автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией «Ивангород» в Ленобласти будет закрыт на реконструкцию с 1 февраля примерно на два с половиной года. Такие планы озвучил руководитель службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов.

Он уточнил, что закрыта будет только автомобильная инфраструктура. Пешеходная часть границы продолжит функционировать.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ноябре прошлого года правительство РФ выпустило распоряжение о приостановлении с 1 февраля 2024 года автомобильного движения с Эстонией через КПП «Ивангород».

