Минобороны: Над Курской, Брянской и Тульской областями сбили шесть БПЛА

По данным ведомства, ночью 7 марта дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам на российской территории.

«Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей», — подчеркнули в министерстве.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом региона уничтожили два дрона ВСУ, напоминает телеканал «360».

