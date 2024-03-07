Минобороны: Над Курской, Брянской и Тульской областями сбили шесть БПЛА
Шесть украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над тремя регионами. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, ночью 7 марта дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам на российской территории.
«Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей», — подчеркнули в министерстве.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом региона уничтожили два дрона ВСУ, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Прибалтику
- Российские теннисисты не выступят на Олимпиаде 2024 года в миксте
- Глава МИД Нигерии: Страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС
- Минобороны: Над Курской, Брянской и Тульской областями сбили шесть БПЛА
- Продюсер Максим Фадеев выпустит первую песню своей мамы
- ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью
- В Благовещенске задержан живодер, убивший собаку
- СМИ: Байден хочет увеличить расходы Пентагона
- На Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел
- Госдума: новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru