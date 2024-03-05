В РФ успешно испытали беспилотник грузоподъемностью до 50 кг
В России создали дрон «Везделет-Маяковский», который способен доставлять грузы массой до 50 килограммов, сообщила пресс-служба Национальной технологической инициативы.
Испытания беспилотника прошли успешно. Создатели аппарата проверили работоспособность системы автоматического управления, возможность взлета и посадки в автономном режиме, а также провели полет в сложных метеоусловиях.
Дрон способен развивать скорость до 150 километров в час. Максимальная высота полета - около четырех тысяч метров, пишет «Газета.Ru».
Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали комплекс ложного оператора беспилотника «Лодырь». Аппарат отвлекает системы радиоэлектронной разведки противника на время работы настоящего FPV-расчета, отмечает «Радиоточка НСН».
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