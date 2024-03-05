В РФ успешно испытали беспилотник грузоподъемностью до 50 кг

В России создали дрон «Везделет-Маяковский», который способен доставлять грузы массой до 50 килограммов, сообщила пресс-служба Национальной технологической инициативы.

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Испытания беспилотника прошли успешно. Создатели аппарата проверили работоспособность системы автоматического управления, возможность взлета и посадки в автономном режиме, а также провели полет в сложных метеоусловиях.

Дрон способен развивать скорость до 150 километров в час. Максимальная высота полета - около четырех тысяч метров, пишет «Газета.Ru».

Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали комплекс ложного оператора беспилотника «Лодырь». Аппарат отвлекает системы радиоэлектронной разведки противника на время работы настоящего FPV-расчета, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:АвиацияБеспилотникиРоссия

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