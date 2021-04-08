9.04.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Война в Украине: что выберет Россия – санкции или бездействие?»

Глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс на фоне обострения конфликта с самопровозглашёнными ЛНДР для встречи с военными на передовой. Ранее он заявлял, что единственный способ остановить эту войну – вступить в НАТО. В то же время, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков предупредил, что до наступления Киева на Донбасс и начала полномасштабных военных действий на востоке Украины осталось максимум две недели. Перед российскими властями встаёт основной выбор: поддержать население Доннбасса в предстоящей войне и стать целью санкций или же проигнорировать действия Киева, став предателями в глазах жителей ЛДНР. При этом санкции, которые грозят России, по мнению финансовых аналитиков, способны обрушить курс рубля к доллару и евро на 3-4 пункта. Кроме того, США и их ближайшие партнёры уже давно ищут повод сорвать строительство «Северного потока-2», и участие российских военных в конфликте на Украине может им оказаться.

В ходе пресс-конференции, её участники дадут прогнозы эскалации конфликта в Донбассе и его последствиям для РФ, а также ответят на главный вопрос – как следует поступить России.

Участники пресс-конференции:

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков;

Политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков;

Экономист, глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

