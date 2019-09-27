Пожары в Сибири: Планы по восстановлению лесов

Лето 2019 года выдалось тяжёлым для экологии России: из-за масштабных пожаров, охвативших более двух с половиной миллионов гектаров сибирских лесов, режим чрезвычайной ситуации был введён на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии. Однако, по данным Авиалесоохраны на 19 сентября в регионах Сибирского федерального округа лесных пожаров уже не зафиксировано. Рослесхоз в итоге оценил ущерб от лесных пожаров в России за 2019 год в 7 млрд рублей, отметив, что в 2018 году эта цифра составляла почти 20 млрд рублей. В то же время, согласно паспорту нацпроекта «Экология» уже к 2024 году ежегодные потери лесных массивов должны компенсироваться тем же объёмом восстановленных, а финансовые потери должны снизиться более чем в два раза. В связи с этим, уже сейчас Минприроды и Рослесхоз при поддержке волонтёров, активистов, деятелей культуры и общественных организаций приступили к восстановлению леса – по их инициативе в начале сентября была запущена масштабная всероссийская акция «Сохраним лес». В ходе которой, до 31 октября каждый желающий может посадить полученный саженец дерева. Организаторы акции ожидают, что её участниками станут более 3 миллионов человек, а всего будет высажено более 30 миллионов деревьев.

· Почему леса Сибири продолжают гореть из года в год, несмотря на все усилия МЧС и природоохранных ведомств?

· Почему в этом году часть пожаров было невозможно потушить?

· Какие меры предлагает национальный проект "Экология" для улучшения ситуации?

· Как акция «Сохраним лес» поможет восстановить утраченные лесные ресурсы?

· Как рядовые граждане и волонтёры могут помочь в деле лесовосстановления?

Участники пресс-конференции:

- Первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов;

- Зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Юрий Шуваев;

- Директор Института Леса РАН Андрей Сирин;

- Директор НИИ Глобального климата и экологии Анна Романовская.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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