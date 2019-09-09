9.09.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Отмена транспортного налога: Бензин опять подорожает?»

В Госдуме РФ предложили отменить транспортный налог и компенсировать эти доходы в акцизах на топливо. В таком случае, налог будут платить не по факту наличия у автовладельца автомобиля, а за непосредственное управление транспортом. Однако, у этого предложения есть и минусы - повышение цен на бензин и поступление средств не в региональные, а в федеральный бюджет, что ударит по дорожному фонду регионов. Кроме того, в августе этого года, Счётная палата России опубликовала отчёт, согласно которому поступления по транспортному налогу незначительны, а задолженность налогоплательщиков продолжает расти из года в год.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том что ждёт транспортный налог и автовладельцев, а также как эти изменения повлияют на стоимость автомобильного топлива.

Участники пресс-конференции:

Автор инициативы, депутат Госдумы РФ Сергей Катасонов;

Председатель общественного движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов;

Руководитель аналитического центра, председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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