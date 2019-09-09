Аналитик: Повышение акциза на топливо приведет к банкротствам в нефтепереработке

Компенсация отмены транспортного налога за счета акциза на топливо приведет или к повышению цены на бензин или к череде банкротств в нефтеперерабатывающей отрасли. Об этом на пресс-конференции НСН «Отмена транспортного налога: Бензин опять подорожает?» заявил предправления Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Акциз не нейтральный налог. Он напрямую отражается на цене. Если сдерживаются цены, то увеличение акциза ведет к банкротствам в нефтепереработке», - подчеркнул он.

Ранее эксперт объяснил на пресс-конференции НСН, почему неправомерно компенсировать отмену транспортного налога за счет увеличения акцизов на топливо.

