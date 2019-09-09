Экономист поставил под сомнение обоснованность транспортного налога
Взимание транспортного налога с единственного транспортного средства – это несправедливо. Об этом на пресс-конференции НСН «Отмена транспортного налога: Бензин опять подорожает?» рассказал руководитель Центра экономических стратегий Института нового общества Дмитрий Заворотный.
«Транспортный налог - очень странный. Как и налог на жилье. Когда вы платите налог на единственный автомобиль, который у вас есть, на котором вы не зарабатываете, то почему вы должны за него, если вы уже заплатили налог, когда его покупали. То же самое можно сказать про налог на единственное жилье», - отметил он.
Ранее предправления Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил на пресс-конференции НСН, почему неправомерно компенсировать отмену транспортного налога за счет увеличения акцизов на топливо.
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