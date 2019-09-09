Аналитик призвал не компенсировать акцизом отмену транспортного налога

Компенсировать отмену транспортного налога за счет увеличения акцизов на топливо неправомерно. Об этом на пресс-конференции НСН «Отмена транспортного налога: Бензин опять подорожает?» заявил предправления Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Зачем переносить транспортный налог в акциз? Акциз у нас и так растет каждый год с 2014 года. Транспортный налог обещали отменить еще с 2011 года. Значит, компенсировать за счет акциза ничего не нужно. При этом транспортный налог – это региональный налог. А акциз – это федеральный налог. Значит, региональные бюджеты потеряют в деньгах. Как будут перераспределяться налоги? Нужно полностью перестраивать систему сбора налогов. Акциз у нас платит нефтепереработчик, а не АЗС. НПЗ есть далеко не в каждом регионе. Значит, нужно переносить акциз на автозаправки. В целом, инициатива непонятна», - сказал он.

Напомним, в Госдуме предложили отменить транспортный налог и компенсировать эти доходы в акцизах на топливо. В таком случае, налог будут платить не по факту наличия у автовладельца автомобиля, а за непосредственное управление транспортным средством.

