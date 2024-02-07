9.02.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Конфискация за фейки»: Кому и чем грозит «закон о негодяях»?

СФ РФ одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. Напомним, ранее Государственная Дума в трех чтениях приняла закон, предусматривающий конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против России, а также за публичные оскорбления и дискредитацию ВС страны. Его поддержали абсолютное большинство депутатов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал данный закон «законом о негодяях», заявив, что абсолютное большинство россиян выступают за наказание предателей. По его словам, к негодяям относятся не только те, кто «льют грязь», но и те, кто финансируют Украину.

Участники пресс-конференции:

Соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов;

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Член СФ РФ

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

За что будет применяться конфискация после вступления закона в силу?

Что могут конфисковать и в каких количествах?

Кого и каких званий могут лишить?

Как закон будет распространяться на людей находящихся за пределами РФ?

Будет ли закон распространяться на людей, распускавших «фейки» до вступления закона?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



