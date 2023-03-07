09.03.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как изменятся подарочные наборы для новорожденных?»

Эксперты Роскачества собираются проверить подарочные наборы, которые вручаются молодым родителям в рамках акции «Подарок новорожденному», необходимые младенцам в первые месяцы их жизни. По данным Роскачества, только в 37 категориях товаров легкой промышленности отмечаются массовые несоответствия маркировки по составу и безопасности, в целом низкое качество продукции. Лидерами по несоответствиям являются именно товары для детей. В России в отношении семей также предлагают ввести новый вид государственной помощи — сертификат для новорожденного ребенка на 30 тысяч рублей семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Что входит в подарочный набор новорожденного?

Какие изменения могут произойти с подарочными наборами для новорожденных?

Какая часть набора была иностранного происхождения?

На что Роскачество будет обращать внимание при проверке подарочных наборов для новорожденных?

Каким законопроектам в отношении семей будет уделено особое внимание весной 2023 году?

Участники пресс-конференции:

Буцкая Татьяна Викторовна Первый заместитель председателя комитета государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей;

Первый заместитель председателя комитета государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей; Елена Александровна Саратцева Заместитель руководителя Роскачества.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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