09.03.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как изменятся подарочные наборы для новорожденных?»
Эксперты Роскачества собираются проверить подарочные наборы, которые вручаются молодым родителям в рамках акции «Подарок новорожденному», необходимые младенцам в первые месяцы их жизни. По данным Роскачества, только в 37 категориях товаров легкой промышленности отмечаются массовые несоответствия маркировки по составу и безопасности, в целом низкое качество продукции. Лидерами по несоответствиям являются именно товары для детей. В России в отношении семей также предлагают ввести новый вид государственной помощи — сертификат для новорожденного ребенка на 30 тысяч рублей семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Что входит в подарочный набор новорожденного?
- Какие изменения могут произойти с подарочными наборами для новорожденных?
- Какая часть набора была иностранного происхождения?
- На что Роскачество будет обращать внимание при проверке подарочных наборов для новорожденных?
- Каким законопроектам в отношении семей будет уделено особое внимание весной 2023 году?
Участники пресс-конференции:
- Буцкая Татьяна Викторовна Первый заместитель председателя комитета государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей;
- Елена Александровна Саратцева Заместитель руководителя Роскачества.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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