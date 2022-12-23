26.12.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, на тему: «Из дождика в мороз: Какой будет погода на новогодние праздники»?

Дожди и плюсовая температура сменятся похолоданием. Сильные снегопады, при которых высота сугробов вырастала до рекордных за последние 80 лет 34 и даже 40 сантиметров, настигала гостей и жителей столицы. Жители Владимирской области так же фиксировали снежные рекорды. Снежный циклон полностью взял в плен Владивосток и Приморье, а в Нижнем Новгороде вывезли почти пять тысяч самосвалов снега.

В ходе брифинга будут озвучены следующие вопросы:

Почему декабрь то засыпает снегом, то заливает ледяным дождем?

Какая погода ждет Москвичей в новогоднюю ночь?

Какая погода ожидает россиян на новогодние праздники?

Насколько характерны постоянные смены погоды России?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

