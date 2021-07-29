30.07.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Газовое окно в Европу: к чему приведёт завершение «Северного потока-2»?»

Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил о завершении работы судна «Академик Черский» и готовности проекта «Северный поток-2» на 99%. Полностью завершить строительство газопровода планируется к концу августа. Общая мощность этого пути составит 55 млрд куб. м в год и газ по нему будет транспортироваться в Германию через морские территории Финляндии, Швеции и Дании. Строительство «Северного потока-2» идёт уже более 11 лет и за это время на сам проект и всех, кто причастен к его реализации обрушилось огромное количество различных санкций со стороны США и их партнёров, затрудняющих прокладку газопровода. В Кремле это назвали проявлением рейдерской конкуренции против исключительно коммерческого проекта. В то время как на западе уверены, что «Северный поток-2» нужен России для распространения «злонамеренного» геополитического влияния и причинению время интересам Украины. А в США заявили о готовности привлечь Россию к ответственности, если посчитают, что новый газопровод используется против других государств.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут о значении завершения «Северного потока-2» для российской экономики и распространения влияния в Европе.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров;

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков;

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



