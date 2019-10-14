14.10.2019 в 13:00 в пресс-центре «Национальной службы новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Формула Штайнмайера: случится ли второй Майдан»?

1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера», которая подразумевает введение в действие закона об особом порядке самоуправления в Донбасской и Луганской областях в день проведения выборов. Возможно, закон будет использоваться на постоянной основе после публикации ОБСЕ результатов выборов. При этом многие на Украине называют «формулу Штайнмайера» капитуляцией, а ряд противников закона заявили о готовности выйти с акциями протеста. 14 октября в Киеве во главе с лидером партии «Свобода» пройдет марш под лозунгом «Защитим украинскую землю». Ряд экспертов предполагает, что марш может стать началом нового Майдана.

Что скрывает в себе «Формула Штайнмайера»?

Правда ли, что введение закона – попытка капитулировать Донецкую и Луганскую области?

Чем вызвана разгрузка отношений на Украине?

Реально ли повторение Майдана 14 октября?

Какими могут быть последствия для России?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор Совета Федерации Мамедов Сергей;

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.

Приглашены:

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин;

Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий





Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

Начало пресс-конференции в 13:00

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