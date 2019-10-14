14.10.2019 состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению «формулы Штайнмайера»
14.10.2019 в 13:00 в пресс-центре «Национальной службы новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Формула Штайнмайера: случится ли второй Майдан»?
1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера», которая подразумевает введение в действие закона об особом порядке самоуправления в Донбасской и Луганской областях в день проведения выборов. Возможно, закон будет использоваться на постоянной основе после публикации ОБСЕ результатов выборов. При этом многие на Украине называют «формулу Штайнмайера» капитуляцией, а ряд противников закона заявили о готовности выйти с акциями протеста. 14 октября в Киеве во главе с лидером партии «Свобода» пройдет марш под лозунгом «Защитим украинскую землю». Ряд экспертов предполагает, что марш может стать началом нового Майдана.
- Что скрывает в себе «Формула Штайнмайера»?
- Правда ли, что введение закона – попытка капитулировать Донецкую и Луганскую области?
- Чем вызвана разгрузка отношений на Украине?
- Реально ли повторение Майдана 14 октября?
- Какими могут быть последствия для России?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор Совета Федерации Мамедов Сергей;
- Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.
Приглашены:
- Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин;
- Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий
Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».