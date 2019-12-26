26.12.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Борьба за честь: Восстановит ли РУСАДА свою репутацию в 2020 году?»

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) до 27 декабря планирует подать заявление о своем несогласии с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Заявление будет подано в WADA и в CAS – международный арбитражный суд.

Олимпийский комитет России поддержал решение РУСАДА и сообщил о намерении участвовать в процессе в CAS в качестве третьего заинтересованного лица.

В Госдуме также утверждают, что в настоящее время у WADA нет никаких доказательств того, что в московской лаборатории были искажены какие-то данные, поэтому дело за судом.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут как Россия будет бороться за право участвовать и принимать у себя международные соревнования в 2020 году.

Участники пресс-конференции:

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион и рекордсмен мира, пятикратный чемпион Европы в плавании баттерфляем, телекомментатор Денис Панкратов;

Президент Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов;

Врач сборных команд России и Советского Союза по разным видам спорта, кандидат медицинских наук Виктор Городецкий;

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов;

Приглашены:

Экс-руководитель попечительского совета Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР), президент Фонда «Гераклион» Сергей Ерёмин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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