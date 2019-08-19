19.08.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая вынужденной аварийной посадке самолёта Airbus A-321, вызванной попаданием птиц в двигатели лайнера
19.08.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Аварийная посадка Airbus А321: Кто понесёт ответственность?»
15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолёта Airbus A-321, его пилоты были вынуждены совершить аварийную жесткую посадку на кукурузном поле возле международного аэропорта Жуковский. В то же время, в профсоюзе лётного состава России сообщили, что пилотам давно известна проблема с птицами в этом районе и они неоднократно на неё жаловались. Сообщается также, что обилие птиц, которые могут представлять опасность для самолетов, в районе вызвано большим количеством свалок, большинство из которых уже официально закрыты, но, тем не менее, до сих пор не ликвидированы и привлекают пернатых.
- Как пилотам удалось избежать трагедии?
- Причины и подробности аварийной посадки?
- Как на взлетной полосе оказалась стая птиц и кто понесет за это ответственность?
- Как часто причиной аварии становятся птицы?
- Как не допустить подобных аварийных ситуаций в будущем? Что предпринимают руководства аэропортов?
- Устранят ли свалки в районе аварии после произошедшего?
Участники пресс-конференции:
- Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов;
- Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии Деловой России Ильдар Неверов;
- Президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов;
Приглашены:
- Руководство Международного аэропорта Жуковский;
- Генеральный директор АО «Лётно-исследовательский институт им. ММ Громова» Евгений Пушкарский.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
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