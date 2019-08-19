19.08.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Аварийная посадка Airbus А321: Кто понесёт ответственность?»

15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолёта Airbus A-321, его пилоты были вынуждены совершить аварийную жесткую посадку на кукурузном поле возле международного аэропорта Жуковский. В то же время, в профсоюзе лётного состава России сообщили, что пилотам давно известна проблема с птицами в этом районе и они неоднократно на неё жаловались. Сообщается также, что обилие птиц, которые могут представлять опасность для самолетов, в районе вызвано большим количеством свалок, большинство из которых уже официально закрыты, но, тем не менее, до сих пор не ликвидированы и привлекают пернатых.

Как пилотам удалось избежать трагедии?

Причины и подробности аварийной посадки?

Как на взлетной полосе оказалась стая птиц и кто понесет за это ответственность?

Как часто причиной аварии становятся птицы?

Как не допустить подобных аварийных ситуаций в будущем? Что предпринимают руководства аэропортов?

Устранят ли свалки в районе аварии после произошедшего?

Участники пресс-конференции:

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов;

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии Деловой России Ильдар Неверов;

Президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Приглашены:

Руководство Международного аэропорта Жуковский;

Генеральный директор АО «Лётно-исследовательский институт им. ММ Громова» Евгений Пушкарский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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