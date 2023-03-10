13.03.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Амнистия на депортированных мигрантов. Кем восполнят нехватку трудовых ресурсов?»

В последнее время в СМИ все чаще стали появляться новости об изменениях в миграционной политике России. Например, государство хочет ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов. Эксперты говорят, что ведомства наладили обмен информацией о таких случаях и уже разработан соответствующий законопроект. Резонансным стал случай, где суд в Южно-Сахалинске приговорил местную жительницу к полутора годам условного лишения свободы по делу об организации незаконной миграции. По данным ФСБ, с 2019 по 2021 год женщина «приютила» в своем доме 762 иностранных гражданина. Также стало известно, что в России призывают вернуть депортированных мигрантов из-за сокращения трудовых ресурсов. Подразумевается, что амнистия будет распространяться не на преступников, а на тех, кто нарушил условия пребывания или совершил административные правонарушения, но никому не причинил вреда.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какое количество трудовых мигрантов сегодня не хватает России?

Действительно ли сегодня на мигрантов в России оказывается правовое давление?

Сколько мигрантов сегодня работает в России?

Как часто сегодня фиксируют преступность среди мигрантов и по каким правонарушениям?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

