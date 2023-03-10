13.03.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Амнистия на депортированных мигрантов. Кем восполнят нехватку трудовых ресурсов?»
В последнее время в СМИ все чаще стали появляться новости об изменениях в миграционной политике России. Например, государство хочет ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов. Эксперты говорят, что ведомства наладили обмен информацией о таких случаях и уже разработан соответствующий законопроект. Резонансным стал случай, где суд в Южно-Сахалинске приговорил местную жительницу к полутора годам условного лишения свободы по делу об организации незаконной миграции. По данным ФСБ, с 2019 по 2021 год женщина «приютила» в своем доме 762 иностранных гражданина. Также стало известно, что в России призывают вернуть депортированных мигрантов из-за сокращения трудовых ресурсов. Подразумевается, что амнистия будет распространяться не на преступников, а на тех, кто нарушил условия пребывания или совершил административные правонарушения, но никому не причинил вреда.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Какое количество трудовых мигрантов сегодня не хватает России?
- Действительно ли сегодня на мигрантов в России оказывается правовое давление?
- Сколько мигрантов сегодня работает в России?
- Как часто сегодня фиксируют преступность среди мигрантов и по каким правонарушениям?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;
- Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8