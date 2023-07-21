«Бил по больному»: Стрелков пробудет в СИЗО до 18 сентября

«ЖЕСТЬ НА ПУТИНА» И АРЕСТ НА ДВА МЕСЯЦА

Игорь Стрелков был вторым в истории министром обороны Донецкой народной республики, занимая эту должность до 2014 года. Спустя девять лет, на фоне спецоперации на Украине он не стеснялся критиковать действия Минобороны России и «вагнеровцев». Власти долгое время смотрели на его заявления сквозь пальцы, однако днем 21 июля стало известно о задержании Стрелкова.

Первым об этом сообщило РБК, ссылаясь на два источника и адвоката Стрелкова.

«Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер"», - сообщил собеседник агентства.

Примерно через пять минут в Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение его жены Мирославы Регинской, что в момент задержания ее дома не было.

«Моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)», - добавила она, заинтриговав общественность

Вскоре Стрелкова вполне официально доставили в Мещанский суде Москвы, поместив в так называемый «аквариум».

В начале заседания Игорь Иванович попросил удалить прессу из зала, однако судья Олеся Менделеева отклонила это ходатайство. В суде сообщили, что следствие хочет арестовать Стрелкова, а сам он попросил о домашнем аресте.

«Мне бы хотелось получить меру пресечения в качестве домашнего ареста. Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границей, — смешны. Потому что я во многих странах в розыске и приговорён к пожизненному Гаагским судом. За преступление, которое не совершал», — сказал Стрелков.

Однако суд не прислушался к его доводам и заключил под стражу до 18 сентября. Следователь счел, что Стрелков владеет навыками конспирации, может скрыться или помешать расследованию.

Политолог Константин Калачев в интервью НСН допустил, что Стрелков может отделаться условным сроком, если «замолчит».

«Его дальнейшая судьба зависит от него самого. Если он готов замолчать, то отделается легким испугом – условный срок и отлучение от соцсетей. Но есть угроза в героизации Стрелкова, он опять в тренде. Сакральная жертва власти точно не нужна, власти нужно показать, что он все осознал и замолчал. Он был весьма убедительным. Ура-патриоты были восприимчивы к этой пропаганде, сердитые патриоты из маленького кружка превращались в реальную силу. У Стрелкова много подписчиков, читали его не просто из любопытства, люди с ним на одной волне были», - отметил Калачев.

При этом он связал задержание Стрелкова с тем, что тот начал «жестить на Путина».

«Его неприкосновенность объяснялась тем, что взгляды его популярны, в том числе в армии и в силовых структурах. Задержание его объясняется той же причиной. Он в последнее время начал жестить, жестить в отношении президента, перешел на откровенную критику, бил по больному. Это нужно было пресечь. Пока он критиковал военное руководство – это одна история, но он перешел на президента, а у нас в следующем году президентская кампания. Это уже не могло быть терпимым», - пояснил он.