«Бил по больному»: Стрелков пробудет в СИЗО до 18 сентября
Стрелкову грозит до пяти лет по статье о призывах к экстремизму, эксперты советуют ему «замолчать», а ответственность за его арест уже взял на себя «врач Вагнера».
Конец рабочей недели ознаменовался внезапным задержанием и арестом до 18 сентября экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).
Один из главных критиков российской армии и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина долгое время казался «неприкасаемым», однако сегодня его обвинили в публичных призывах к экстремизму и отправили в тюрьму на два месяца.
«ЖЕСТЬ НА ПУТИНА» И АРЕСТ НА ДВА МЕСЯЦА
Игорь Стрелков был вторым в истории министром обороны Донецкой народной республики, занимая эту должность до 2014 года. Спустя девять лет, на фоне спецоперации на Украине он не стеснялся критиковать действия Минобороны России и «вагнеровцев». Власти долгое время смотрели на его заявления сквозь пальцы, однако днем 21 июля стало известно о задержании Стрелкова.
Первым об этом сообщило РБК, ссылаясь на два источника и адвоката Стрелкова.
«Сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. В его квартире сотрудники Следственного комитета проводят обыск. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер"», - сообщил собеседник агентства.
Примерно через пять минут в Telegram-канале Стрелкова появилось сообщение его жены Мирославы Регинской, что в момент задержания ее дома не было.
«Моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)», - добавила она, заинтриговав общественность
Вскоре Стрелкова вполне официально доставили в Мещанский суде Москвы, поместив в так называемый «аквариум».
В начале заседания Игорь Иванович попросил удалить прессу из зала, однако судья Олеся Менделеева отклонила это ходатайство. В суде сообщили, что следствие хочет арестовать Стрелкова, а сам он попросил о домашнем аресте.
«Мне бы хотелось получить меру пресечения в качестве домашнего ареста. Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границей, — смешны. Потому что я во многих странах в розыске и приговорён к пожизненному Гаагским судом. За преступление, которое не совершал», — сказал Стрелков.
Однако суд не прислушался к его доводам и заключил под стражу до 18 сентября. Следователь счел, что Стрелков владеет навыками конспирации, может скрыться или помешать расследованию.
Политолог Константин Калачев в интервью НСН допустил, что Стрелков может отделаться условным сроком, если «замолчит».
«Его дальнейшая судьба зависит от него самого. Если он готов замолчать, то отделается легким испугом – условный срок и отлучение от соцсетей. Но есть угроза в героизации Стрелкова, он опять в тренде. Сакральная жертва власти точно не нужна, власти нужно показать, что он все осознал и замолчал. Он был весьма убедительным. Ура-патриоты были восприимчивы к этой пропаганде, сердитые патриоты из маленького кружка превращались в реальную силу. У Стрелкова много подписчиков, читали его не просто из любопытства, люди с ним на одной волне были», - отметил Калачев.
При этом он связал задержание Стрелкова с тем, что тот начал «жестить на Путина».
«Его неприкосновенность объяснялась тем, что взгляды его популярны, в том числе в армии и в силовых структурах. Задержание его объясняется той же причиной. Он в последнее время начал жестить, жестить в отношении президента, перешел на откровенную критику, бил по больному. Это нужно было пресечь. Пока он критиковал военное руководство – это одна история, но он перешел на президента, а у нас в следующем году президентская кампания. Это уже не могло быть терпимым», - пояснил он.
«ВАГНЕР» И ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК
Буквально за несколько дней до суда над Стрелковым его соратник по так называемому «Клубу рассерженных патриотов», полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис, предрек проблемы экс-министру обороны ДНР.
На фоне вызова в МВД по делу о дискредитации Вооруженных сил еще одного «рассерженного патриота», полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова Алкснис предположил, что сторонников СВО, критикующих ход боевых действий, хотят «поставить на место», допустив, что следующими будут он сам и Стрелков.
Политолог Евгений Минченко сказал НСН в этой связи, что Стрелков не выглядит «сильно защищенным» от претензий МВД.
«Я думаю, что ни за Квачковым, ни за Алкснисом не стоит никаких "башен". Насчет Стрелкова есть вопросы, но он тоже не выглядит сильно защищенным какими-то элитными группами. При этом идеологически они говорят примерно одно и то же, критикуют действия российской армии», - сказал Минченко.
При этом после июньской попытки мятежа ЧВК «Вагнер» Стрелкову пророчили место Евгения Пригожина на политической арене.
«Пик поддержки приходился не на самого Пригожина, а на то, что он говорил. Я ожидаю, что появятся персонажи, которые будут повторять то, что он говорил, но не будут настолько токсичными. Уже есть претенденты, рассерженные патриоты, например, Стрелков, кто-то так или иначе на этой поляне топчется», - говорил НСН политолог Алексей Чадаев.
Правда, сам Стрелков попросил тогда Чадаева «не надувать воздушный шарик», назвав себя «военным пенсионером».
«Заменять Пригожина я никогда не собирался. Это не я за Пригожиным повторял, а он частично повторял мои тезисы, причем в извращенной форме. Я никогда не делал таких жестких заявлений. Я считаю, что господин Чадаев надувает воздушный шарик. Если бы я был миллиардером, руководителем частной военной кампании, имел бы миллиардные подряды от государства на свою фирму, тогда, может быть, был бы смысл сравнить военного пенсионера с бывшим уголовником», - сказал Стрелков НСН 4 июля.
На фоне мятежа он предложил «повесить» Пригожина, однако в середине июля, на фоне известий о встрече Путина с «вагнеровцами» сменил риторику. Стрелков, в частности сказал НСН, что не имеет к никаких претензий командиру ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой» Андрею Трошеву, на которого указал в Кремле президент страны.
Вместе с тем, судя по всему, на курок нажали именно сторонники Пригожина.
Врач ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский заявил 21 июля изданию «Яринформ», что именно он написал заявление на Стрелкова в прокуратуру четыре дня назад. Он назвал экс- министра обороны ДНР «военной Блиновской», добавив, что «последней каплей стали слова Стрелкова о Путине».
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