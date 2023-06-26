Стрелков предложил повесить Пригожина за мятеж

«Прошу воспринимать как мнение. На пример, я не считаю, что все командиры и бойцы «Вагнера» заслуживают расстрела. Но повесить «Повара» за мятеж и убийство наших офицеров - просто необходимо для сохранения России, как государства», - написал Стрелков в своем Telegram-канале.

Накануне экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН призвал распустить ЧВК «Вагнер».

Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, что подразумевает под собой от 12 до 20 лет тюрьмы. В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы.

Ближе к вечеру стало известно о телефонном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой «Вагнеров», после чего Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» будет прекращено, передает «Радиоточка НСН».

