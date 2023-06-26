Стрелков предложил повесить Пригожина за мятеж
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) призвал повесить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за организацию военного мятежа.
«Прошу воспринимать как мнение. На пример, я не считаю, что все командиры и бойцы «Вагнера» заслуживают расстрела. Но повесить «Повара» за мятеж и убийство наших офицеров - просто необходимо для сохранения России, как государства», - написал Стрелков в своем Telegram-канале.
Накануне экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН призвал распустить ЧВК «Вагнер».
Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, что подразумевает под собой от 12 до 20 лет тюрьмы. В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы.
Ближе к вечеру стало известно о телефонном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой «Вагнеров», после чего Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» будет прекращено, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Косачев: Конфликт с Украиной должен был завершиться в апреле 2023 года
- Стрелков предложил повесить Пригожина за мятеж
- СМИ: Германия выступила против планов ЕС по передаче российских активов Киеву
- Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
- На Украине заявили о готовности половины стран НАТО принять Киев в альянс
- ЕС расширит военную помощь Украине на 3,5 млрд евро
- В Италии заявили, что для вступления Украины в НАТО еще не время
- СМИ: Замглавы МИД Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии
- Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остается под следствием по делу о мятеже
- Марочко: На двух направлениях отмечается резкое увеличение действий ДРГ Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru