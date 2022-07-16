В Китае рассказали, как Путин «сломал» Запад договоренностями с развивающимися странами
Президент РФ Владимир Путин смог заручиться поддержкой развивающихся стран и «сломал» программу противостояния Запада России на фоне по ситуации с Украиной. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).
«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», — написал автор публикации Мохамед Зишан.
Журналист также подчеркнул, что глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров на встрече G20 провел «душевные разговоры» с коллегами из Китая, Турции, Индонезии, Бразилии и Аргентины, несмотря на попытки представителей западных стран игнорировать российского дипломата, пишет Газета.ru.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге, что позиция Европейского союза и стран G7 на операцию России на Украине, заключающаяся в осуждении Москвы и введении ограничений, пока не преобладает среди стран G20.
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