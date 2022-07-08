Мексика намерена придерживаться нейтралитета в конфликте между РФ и Украиной

Мексика намерена придерживаться нейтральной позиции в российско-украинском конфликте. Такое заявление сделал президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает ТАСС.

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Обрадор отметил, что «мы, конечно же, против вторжений», но будем придерживаться нейтралитета в международных конфликтах. По его словам, Мексика не испытывает давление в этом вопросе со стороны США.

Ранее 24 февраля министр иностранных дел Мексики выступил с осуждением действий РФ и призвал уважать территориальную целостность Украины. Тем не менее, санкции Мексика против РФ не ввела.

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
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