Мексика намерена придерживаться нейтралитета в конфликте между РФ и Украиной

Обрадор отметил, что «мы, конечно же, против вторжений», но будем придерживаться нейтралитета в международных конфликтах. По его словам, Мексика не испытывает давление в этом вопросе со стороны США.

Ранее 24 февраля министр иностранных дел Мексики выступил с осуждением действий РФ и призвал уважать территориальную целостность Украины. Тем не менее, санкции Мексика против РФ не ввела.

