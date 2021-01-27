Байден пошутил в ответ на вопрос о Путине

Во вторник Путин и Байден провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил американского коллегу со вступлением в должность, подчеркнув, что нормализация российско-американских отношений «отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества».

Кроме того, в ходе беседы Путин и Байден обсудили ряд вопросов двусторонней и международной повестки.

Главной темой переговоров стало продление договора СНВ-3 на пять лет.

