Байден пошутил в ответ на вопрос о Путине

Американский президент Джо Байден пошутил в ответ на вопрос журналиста о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Покидающего помещение главу Белого дома из зала спросили, о чем он разговаривал с Путиным. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», — сказал Байден.

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Во вторник Путин и Байден провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил американского коллегу со вступлением в должность, подчеркнув, что нормализация российско-американских отношений «отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества».

Кроме того, в ходе беседы Путин и Байден обсудили ряд вопросов двусторонней и международной повестки.

Главной темой переговоров стало продление договора СНВ-3 на пять лет.

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ТЕГИ:Владимир ПутинДжо Байден
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