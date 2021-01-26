Путин и Байден договорились «постоянно общаться»

В сообщении указано, что президенты договорились о поддержке прозрачных и постоянных контактов. Лидеры двух стран также пришли к необходимости находить возможности для поддержки "стратегической стабильности" в отношениях между РФ И США.

Основной повесткой для будущих переговоров могут стать вопросы контроля "над вооружениями и безопасностью". Байден ранее предложил России продлить договор по контролю над вооружениями СНВ-3 сроком на пять лет без дополнительных условий.

Агентство напоминает, что администрация экс-главы США Дональда Трампа настаивала на расширении стратегического договора СНВ-3, включении в соглашение Китая, а также на распространении действия договора на ряд других вооружений.