Путин и Байден договорились «постоянно общаться»
Лидеры США и России Джозеф Байден и Владимир Путин договорились во время беседы по телефону поддерживать в течение совместной работы "постоянное общение". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В сообщении указано, что президенты договорились о поддержке прозрачных и постоянных контактов. Лидеры двух стран также пришли к необходимости находить возможности для поддержки "стратегической стабильности" в отношениях между РФ И США.
Основной повесткой для будущих переговоров могут стать вопросы контроля "над вооружениями и безопасностью". Байден ранее предложил России продлить договор по контролю над вооружениями СНВ-3 сроком на пять лет без дополнительных условий.
Агентство напоминает, что администрация экс-главы США Дональда Трампа настаивала на расширении стратегического договора СНВ-3, включении в соглашение Китая, а также на распространении действия договора на ряд других вооружений.
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