Путин поздравил Байдена со вступлением в должность президента США
Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Джо Байдена с началом работы на посту главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Во вторник Путин и Байден провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил американского коллегу со вступлением в должность, подчеркнув, что нормализация российско-американских отношений «отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества».
Кроме того, в ходе беседы Путин и Байден обсудили ряд вопросов двусторонней и международной повестки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru