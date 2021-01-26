Сергунина: Около 40 тыс школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков в 2020 году
В течение 2020 года около 40 тыс. школьников присоединились к онлайн-программам столичных детских технопарков. Об этом сообщается на официальном айте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.
«Участвовать в занятиях дистанционно для многих проще и удобнее. Это опция позволила детским технопаркам расширить свою аудиторию и сделать курсы экстерриториальными. Некоторые площадки отметили прирост слушателей не только из Москвы и регионов, но и из других стран - Казахстана, Израиля и даже США и Южной Кореи. Всего в течение прошлого года к онлайн-программам присоединились около 40 тыс. школьников», - говорится в сообщении.
Всего в столице 18 детских технопарков, которые курирует департамент предпринимательства и инновационного развития. Как уточняется, с момента открытия первого детского технопарка в Москве в 2016 году участниками образовательных и интерактивных проектов стали более 280 тыс. слушателей.
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