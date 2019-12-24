Салливан принял присягу в качестве нового посла США в РФ

Джон Салливан принял присягу в качестве нового посла США в России. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Для меня большая честь привести к присяге Джона Салливана в качестве нового посла США в России сегодня», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Помпео также выразил уверенность, что Салливан в новой должности будет «эффективно руководить усилиями по укреплению сотрудничества и выстраиванию конструктивных отношений с Россией».



