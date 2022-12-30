Глава МИД Украины: Получение Patriot – это психологический перелом в поставках оружия
Получение Украиной ПВО Patriot стало психологическим переломом в поставках оружия Киеву. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина».
Он отметил, что Украина больше года боролась за то, чтобы получить Patriot, и в итоге получила. По словам Кулебы, то, что это произошло, является свидетельством того, что «еще одно табу снято, еще одна стена упала».
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted заявил, что передача ВСУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала жестом, который поможет оправдать Соединенные Штаты в глазах украинцев после поражения армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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