Глава МИД Украины: Получение Patriot – это психологический перелом в поставках оружия

Он отметил, что Украина больше года боролась за то, чтобы получить Patriot, и в итоге получила. По словам Кулебы, то, что это произошло, является свидетельством того, что «еще одно табу снято, еще одна стена упала».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted заявил, что передача ВСУ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot стала жестом, который поможет оправдать Соединенные Штаты в глазах украинцев после поражения армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

