В бундестаге рассказали, почему Шольц отказался передать Украине танки

Канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, опасаясь реакции России, считает депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер. Об этом сообщает ntv.de.

Шольц назвал черту, которую нельзя переходить

«На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией», — отметил парламентарий.

Кроме того, Кизеветтер раскритиковал заявление Шольца о том, что Германия не станет предпринимать шагов без согласования с союзниками по НАТО, пишет «Свободная пресса». Как отметил парламентарий, глава правительства ФРГ сам заставил себя «действовать в одиночку».

Ранее стало известно, что Берлин намерен потратить €20 млрд бюджета на пополнение запасов боеприпасов Бундесвера из-за их нехватки на фоне поставок вооружений на Украину, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГерманияУкраинаШольц
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