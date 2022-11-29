В бундестаге рассказали, почему Шольц отказался передать Украине танки

«На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией», — отметил парламентарий.

Кроме того, Кизеветтер раскритиковал заявление Шольца о том, что Германия не станет предпринимать шагов без согласования с союзниками по НАТО, пишет «Свободная пресса». Как отметил парламентарий, глава правительства ФРГ сам заставил себя «действовать в одиночку».

Ранее стало известно, что Берлин намерен потратить €20 млрд бюджета на пополнение запасов боеприпасов Бундесвера из-за их нехватки на фоне поставок вооружений на Украину, пишет Газета.ру.

