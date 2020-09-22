В Кремле отреагировали на требование Навального вернуть одежду

В понедельник Навальный в инстаграме потребовал от России вернуть его одежду, так как немецкие медики обнаружили яд на его теле. Поэтому, по его словам, с большой долей вероятности «Новичок» мог находиться на его одежде.

Накануне в омском Минздраве сообщили, что у медиков из Омска нет одежды Алексея Навального, передает RT. Ее изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки, когда политик находился в Омске.

Первый генеральный прокурор РФ Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что главной ошибкой России в ситуации вокруг Навального был отказ от возбуждения уголовного дела. По его мнению, не делается это «по каким-то политическим причинам». Степанков рассказал также, что в ходе предварительной проверки наверняка был составлен акт изъятия вещей для их исследования, но без возбужденного уголовного дела встает вопрос "процессуальной чистоты изъятия и хранения этих вещей". Бывший генпрокурор России подчеркнул, что если экспертиза этой одежды и была сделана, то ее итоги вне уголовного дела можно легко оспорить, так как не будет понятно, как эта экспертиза проводилась.

