В Кремле отреагировали на требование Навального вернуть одежду
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требование оппозиционера Алексея Навального вернуть ему одежду, в которой он попал в больницу Омска.
«Вы знаете, при всём уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль», — заявил журналистам Песков, добавив, что сопровождающие Навального лица увезли большое количество важных вещдоков.
«Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Явно, в чём испытывают необходимость те, кто занимается проверочными действиями», — цитирует Ura.ru официального представителя Кремля.
В понедельник Навальный в инстаграме потребовал от России вернуть его одежду, так как немецкие медики обнаружили яд на его теле. Поэтому, по его словам, с большой долей вероятности «Новичок» мог находиться на его одежде.
Накануне в омском Минздраве сообщили, что у медиков из Омска нет одежды Алексея Навального, передает RT. Ее изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки, когда политик находился в Омске.
Первый генеральный прокурор РФ Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что главной ошибкой России в ситуации вокруг Навального был отказ от возбуждения уголовного дела. По его мнению, не делается это «по каким-то политическим причинам». Степанков рассказал также, что в ходе предварительной проверки наверняка был составлен акт изъятия вещей для их исследования, но без возбужденного уголовного дела встает вопрос "процессуальной чистоты изъятия и хранения этих вещей". Бывший генпрокурор России подчеркнул, что если экспертиза этой одежды и была сделана, то ее итоги вне уголовного дела можно легко оспорить, так как не будет понятно, как эта экспертиза проводилась.
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