«Политический вектор, который проводят Венгрия и Словакия, немножко усиливается. Это лобби растет, но прорыва не будет. Коалиция этих стран мала для того, чтобы случился прорыв. Я думаю, что в Еврокомиссии будут споры. Это безусловно шаг вперед, но кардинально ничего не меняется. Этого не достаточно. Ситуация поменяется в том случае, если европейские общества выступят против решений своих правительств. Я этого еще пока не вижу. Недовольство растет, но это далеко от прорыва. То, что число патриотов и суверанистов усиливается внутри Еврокомиссии – это хороший и значительный шаг вперед, но на европейскую политику это не может сильно повлиять. Но, да, группа недовольных расширяется», - рассказал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что президент Чехии Петр Павел, допускающий возможность сбивать российские самолеты и беспилотники, должен учитывать риск ответного удара России по «центрам принятия решений» в Праге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

