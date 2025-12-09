Прорыва не будет: Как новый премьер Чехии усилит коалицию Орбана и Фицо

Коалиция Венгрии и Словакии против политики Еврстанет теперь сильнее благодаря новому премьеру Чехии, но этого мало, заявил НСН Габор Штир.

То, что в Чехии премьер-министром стал союзник венгерского лидера Виктора Орбана, – это огромный шаг вперед, однако какого-то прорыва в политическом плане ждать не стоит. Об этом НСН рассказал венгерский политолог Габор Штир.

Президент Чехии назначил миллиардера Андрея Бабиша премьер-министром страны, пишет CT24. В прошлом политик уже занимал этот пост, он считается союзником лидеров Венгрии и Словакии. В частности, в его партии обещали свернуть программу Праги по закупке боеприпасов для Украины. Штир рассказал, что сулят такие перемены во власти Чехии.

Спикер парламента Чехии призвал к прагматичному подходу в отношениях с Россией

«Политический вектор, который проводят Венгрия и Словакия, немножко усиливается. Это лобби растет, но прорыва не будет. Коалиция этих стран мала для того, чтобы случился прорыв. Я думаю, что в Еврокомиссии будут споры. Это безусловно шаг вперед, но кардинально ничего не меняется. Этого не достаточно. Ситуация поменяется в том случае, если европейские общества выступят против решений своих правительств. Я этого еще пока не вижу. Недовольство растет, но это далеко от прорыва. То, что число патриотов и суверанистов усиливается внутри Еврокомиссии – это хороший и значительный шаг вперед, но на европейскую политику это не может сильно повлиять. Но, да, группа недовольных расширяется», - рассказал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что президент Чехии Петр Павел, допускающий возможность сбивать российские самолеты и беспилотники, должен учитывать риск ответного удара России по «центрам принятия решений» в Праге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
