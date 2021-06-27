Президент Чехии назвал несколько приоритетных версий инцидента во Врбетице

«Первый довод, что расследование тех двух взрывов привело к заключению — а это первая версия расследования — что это произошло в результате непрофессиональной манипуляции при разгрузке того вооружения или того, что там взорвалось. Вторая версия, версия главы минюста Марии Бенешовой, что те взрывы должны были прикрыть недостачу (хранившегося оружия). И, наконец, третья версия, версия юриста фирмы Imex (арендатора взорванных складов), который говорил о том, что второй взрыв должен был прикрыть воровство оружия», — цитирует Земана Газета.ru.

При этом Земан не стал исключать, что версия с якобы причастностью России к взрывам «может быть правдива».

«Я лишь ставлю под сомнение, что она — единственная», — сказал Земан.

В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш настаивает на причастности к инциденту во Врбетице российских спецслужб.

«Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо», — заключил чешский премьер.

Уточняется, что Бабиш и Земан обсудят разногласия по поводу происшествия во Врбетице в понедельник, 28 июня.

Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в эфире НСН заявил, что Россия в сложившейся ситуации может предпринять ответные действия в отношении Чехии и добиться расследования организации нелегальной продажи оружия на территории европейской страны.

«Известно, что склады во Врбетице арендовал болгарский торговец оружием, которое и взорвалось. Фактически на территории Чехии осуществлялась нелегальная торговля оружием, и Россия может выступить с требованиями расследования этого инцидента», - считает Сурма.

