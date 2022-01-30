Патрушев: Утверждения о «российской угрозе» - полная нелепость

«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы», - подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что «сами украинцы уже, в том числе официальные лица, заявляют! об отсутствии угрозы.

«Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна, и те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления», - заявил секретарь Совбеза.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что тема российской угрозы и грядущего вторжения педалируется на Украине непрерывно по политическим мотивам.

«Если вы увидите эшелоны с боеприпасами, движущиеся в сторону линии фронта, то да, надо бояться. Если вы слышите о развертывании госпиталей и всей медицинской инфраструктуры в зоне боевых действий, тоже надо бояться. А если раненых не ждут, население не эвакуируют, если нет роста накопления и расхода боеприпасов, ничего не будет», - разъяснил эксперт.

