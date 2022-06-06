Полянский обвинил представителей Евросоюза во лжи

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил представителей Евросоюза во лжи, комментируя слова главы Евросовета Шарля Мишеля о нежелании властей РФ слушать правду.

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Ранее стало известно, что постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал заседания СБ ООН по Украине в ходе выступления Мишеля. Последний отметил, что можно выйти из зала, но «но, может быть, легче выслушать правду».

«Мы пришли, чтобы услышать правду. Но Евросоюзу это явно не нужно», - выразил свою позицию он в Twitter. Полянский также назвал профессиональные стандарты ЕС низкими и указал на «отсутствие манер».

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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