Полянский обвинил представителей Евросоюза во лжи
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил представителей Евросоюза во лжи, комментируя слова главы Евросовета Шарля Мишеля о нежелании властей РФ слушать правду.
Ранее стало известно, что постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал заседания СБ ООН по Украине в ходе выступления Мишеля. Последний отметил, что можно выйти из зала, но «но, может быть, легче выслушать правду».
«Мы пришли, чтобы услышать правду. Но Евросоюзу это явно не нужно», - выразил свою позицию он в Twitter. Полянский также назвал профессиональные стандарты ЕС низкими и указал на «отсутствие манер».
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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