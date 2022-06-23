Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

До девяти станций БКЛ московского метро откроются в 2023 году В Москве появятся 14 технопарков в индустриальных кварталах Врачи поликлиник столицы получили онлайн-доступ к информации о госпитализации пациентов Ещё больше специалистов смогут получить статус «московская медсестра» Москвичи получают льготные лекарства в коммерческих аптеках