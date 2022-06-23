Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.
ЕП принял соответствующую резолюцию на саммите в четверг.
«Подавляющим большинством резолюция в целом принята», — подчеркнула председатель Европарламента Роберта Метсола.
Ранее ЕП рекомендовал Евросовету предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз «в качестве четкого политического знака солидарности с украинским народом». Позже Еврокомиссия поддержала это решение, также рекомендовав присвоить статус кандидата в ЕС Молдавии.
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