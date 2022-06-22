Во Франции исключили ускоренное вступление Украины в Евросоюз

Ускоренной процедуры по вступлению Украины в Евросоюз не будет, Киеву предстоит «долгий переговорный процесс». Об этом заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон в интервью телеканалу Europe 1.

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Как отметил дипломат, Украина получит статус претендента на вступление в ЕС, сообщает телеканал «360».

«Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями... Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений», — подчеркнул Бон.

Министр-делегат указал, что любая намеревающаяся стать членом ЕС страна должна соответствовать жестким требованиям. Среди них — борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм в СМИ, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияУкраинаЕвросоюз
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