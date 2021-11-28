СМИ: Правительство Германии призывает США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Власти Германии призывают конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2» из-за отсутствия угрозы для Украины. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на документы.
«Мы обеспокоены тем, что возобновленные односторонние действия конгресса <...> серьезно ослабят трансатлантическое единство в отношении России», — отмечается в документе посольства ФРГ в Вашингтоне.
Германия заверила, что ее внешняя политика, в том числе в отношении России, не изменилась и выразила готовность вместе с США поддерживать «жертвы вредоносной российской деятельности», чтобы помешать Кремлю использовать газ «как оружие».
В Берлине считают, что «Северный поток» не будет угрожать Украине, пока по ее территории идет транзит газа.
Ранее администрация американского президента Джо Байдена попыталась добиться исключения из ежегодного оборонного бюджета страны поправок, которые предполагают ограничительные меры против «Северного потока — 2», сообщает RT со ссылкой на Foreign Policy.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru