На Украине обвинили Германию и Россию в «затягивании» ввода «СП-2»

В статье для издания «Главред» он сообщил, что Россия может делать это из «корыстных побуждений», так как процесс сертификации трубопровода происходит далеко не впервые при одинаковых условиях. «Но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии», — отметил эксперт.

Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» откладывается ещё на полгода.

По её словам, это связано с решением немецкого регулятора отложить сертификацию газопровода, так как сначала компании-оператору Nord Stream AG следует провести анбандлинг.

