На Украине обвинили Германию и Россию в «затягивании» ввода «СП-2»
Москова и Берлин используют приостановку сертификации проекта «Северный поток – 2», чтобы нарочно затянуть его открытие, сообщают «Известия» со ссылкой на украинского эксперта по энергетическим рынкам Валентина Землянского.
В статье для издания «Главред» он сообщил, что Россия может делать это из «корыстных побуждений», так как процесс сертификации трубопровода происходит далеко не впервые при одинаковых условиях. «Но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии», — отметил эксперт.
Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» откладывается ещё на полгода.
По её словам, это связано с решением немецкого регулятора отложить сертификацию газопровода, так как сначала компании-оператору Nord Stream AG следует провести анбандлинг.
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