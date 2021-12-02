На Украине обвинили Германию и Россию в «затягивании» ввода «СП-2»

Москова и Берлин используют приостановку сертификации проекта «Северный поток – 2», чтобы нарочно затянуть его открытие, сообщают «Известия» со ссылкой на украинского эксперта по энергетическим рынкам Валентина Землянского.

В Германии рассказали, что «Северный поток-2» может начать работать без сертификации

В статье для издания «Главред» он сообщил, что Россия может делать это из «корыстных побуждений», так как процесс сертификации трубопровода происходит далеко не впервые при одинаковых условиях. «Но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии», — отметил эксперт.

Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» откладывается ещё на полгода.

По её словам, это связано с решением немецкого регулятора отложить сертификацию газопровода, так как сначала компании-оператору Nord Stream AG следует провести анбандлинг.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазУкраинаГерманияСеверный Поток-2
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