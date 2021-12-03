«Нафтогаз» выплатит Нацкомиссии Украины $ 42 тысячи штрафа

«Нафтогаз» получил от Национальной комиссии Украины, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), штраф в размере $ 42 тысяч. Об этом заявил в ходе заседания глава комиссии Валерий Тарасюк.

Отмечается, что санкция назначена компании из-за недопуска к четырем проверкам.

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Так, за запрет доступа к плановой проверке «Нафтогаз» заплатит максимальный штраф в размере 850 тысяч гривен. А за каждый недопуск к трем внеплановым - по 102 тысячи гривен.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести с Украиной переговоры о продлении контракта по транзиту газа после 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафУкраинаГазНафтогаз
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