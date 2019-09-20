Аксёнова вновь избрали главой Крыма

Сергей Аксёнов переизбран сегодня на должность руководителя Крыма. За него проголосовали депутаты республиканского Государственного Совета, передает RT. Решение было принято единогласно. Аксёнов был среди трёх кандидатов, которых президент РФ Владимир Путин представил на рассмотрение для утверждения на пост главы республики.

Как сообщает КИА, ранее сегодня Владимир Константинов был переизбран председателем Госсовета Крыма. Его кандидатуру также поддержали абсолютно все народные избранники. Владимир Константинов поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Он отметил, что считает незабываемыми днями события Крымской весны, парламент республики после референдума принял решение о воссоединении с Россией.

