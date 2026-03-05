Согласован проект дома по программе реновации на улице Годовикова
Согласован проект многоквартирного дома по программе реновации на северо-востоке столицы в Останкинском районе. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Государственную экспертизу успешно прошел проект многоквартирного дома, который планируют построить по программе реновации на улице Годовикова в Останкинском районе. Новостройка появится на месте двух включенных в программу пятиэтажек», - отметил Щербаков.
В новостройке будет 168 квартир, их общая площадь составит около 10,5 тысячи квадратных метров. Они будут сданы с чистовой отделкой, выполненной с использованием современных, безопасных и долговечных материалов. Две квартиры приспособлены для маломобильных граждан.
Первый этаж запроектирован нежилым: там расположится входная группа в жилую секцию и помещения общественного назначения. Придомовую территорию благоустроят и озеленят.
Дом появится в десяти минутах ходьбы от станции метро «Алексеевская». Неподалеку есть детские сады, школы, поликлиники и другая инфраструктура.
