Собянин: До 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%
Доля новых поездов в столичном метро к 2030 году увеличится до 95%, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«В московском метро сегодня 6,6 тыс. вагонов, больше 5 тыс. из них – составы нового поколения. К 2030 году мы планируем получить еще порядка две тысячи вагонов», – пояснил он.
По словам Собянина, с учетом пожеланий пассажиров и машинистов в городе регулярно улучшают технические характеристики вагонов. Так, в 2012 году на маршрутах впервые был представлен поезд «Ока», затем, в 2017 году запустили состав «Москва».
В 2020 году на линиях появились «Москва-2020». С марте 2024 года на Замоскворецкой линии метро также представлены инновационные поезда серии «Москва-2024».
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