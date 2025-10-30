С июля по сентябрь «Московская безопасность» охраняла порядок на 250 мероприятиях

Сотрудники городской службы «Московская безопасность» и народные дружинники в третьем квартале 2025 года обеспечивали порядок на более чем 250 массовых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что служба оказывала содействие полиции, помогала гостям ориентироваться на площадках, реагировала на внештатные ситуации. По словам руководителя организации Александра Половинки, служба работала на всех ключевых событиях, от ВДНХ до Зарядья.

«Наша задача — быть рядом, чтобы праздник прошел спокойно и безопасно», — указал Половинка.

Кроме того, сотрудники вели профилактическую работу в рамках рейдов по выявлению нелегальных перевозок, обеспечивали безопасность у водоемов и в жилом секторе, участвовали в мероприятиях в День знаний и в рамках акции «Безопасная дорога в школу». Также служба продолжала правовое просвещение жителей, проводя встречи и рассказывая о способах защиты от мошенников, и патрулировала парки и зоны отдыха.

В четвертом квартале года специалисты продолжат эту работу, особое внимание уделят подготовке к новогодним праздникам и зимнему периоду.

