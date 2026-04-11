Пётр Толстой и волонтёры Москвы отправили бойцам пасхальные угощения

Активисты и волонтеры Юго-Восточного округа Москвы при содействии депутата Государственной Думы РФ, секретаря Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Петра Толстого подготовили к отправке около четырех тысяч пасхальных угощений для участников спецоперации в рамках ежегодной партийной акции «Добрые встречи».

Волонтёры и общественные советники из районов Марьино, Люблино, Капотня, Выхино‑Жулебино и Кузьминки совместно с некоммерческими организациями Юго‑Восточного административного округа приняли участие в благотворительной акции. Пасхальные угощения, часть из которых активисты приготовили самостоятельно, были освящены в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине.



Толстой, принимавший участие в подготовке груза к отправке на передовую, сообщил, что вместе с угощениями в воинские подразделения, где служат москвичи, направят 500 писем от школьников. Также в составе отправки будет гуманитарный груз.



Добровольцы и общественники юго‑востока Москвы на регулярной основе помогают воинским подразделениям, а также жителям приграничных территорий и исторических регионов России.

