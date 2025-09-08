Овчинский: В Марьиной Роще появится новый пешеходный бульвар

В столичном районе Марьина Роща появится новое пространство для пешеходов, обустроенное фотозонами и «зелеными офисами». Оно является частью проекта по возведению нового жилого комплекса. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Протяженность пешеходного бульвара составит 155 метров. Здесь установят световые деревья, скамьи для тихого отдыха горожан, стойки с качелями и гамаками, а также фототочку — инсталляцию в виде рамки телефона на каменном основании. Главная изюминка нового общественного пространства — “зеленые кабинеты” для работы на свежем воздухе. Они будут огорожены живой изгородью из густого кустарника, внутри установят скамьи и столики для работы с ноутбуком», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, инвестор также высадит несколько сотен деревьев и кустарников и завершит проект до конца 2025 года.

Новое общественное пространство будет расположено на Полковой улице неподалеку от станций «Марьина Роща» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро неподалеку от жилого квартала PRIDE. Девелопером выступает компания PIONEER, а концепция была разработана бюро APEX. Бульвар должен стать местом объединения жителей, где они смогут как отдохнуть в тишине, так и поработать на открытом воздухе.

