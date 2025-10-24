Овчинский: Прогулочная зона появится на берегу реки Очаковки в ЗАО

Благоустройство на берегу реки Очаковки (район Очаково-Матвеевское, ЗАО) завершится до конца текущего года. Здесь появится новая прогулочная зона для москвичей, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Проект будет реализован в рамках возведения ЖК «Level Мичуринский» на Озерной улице.



«На западе столицы инвестор планирует создать 200-метровый спуск к реке Очаковке, который будет проходить вдоль жилого комплекса. Для удобства жителей на протяжении всего маршрута предусмотрены зоны отдыха с комфортными скамейками, продумано освещение и озеленение. В проект входят дорожки из террасной доски, деревянные лавочки, а также оборудованный выход к воде и пандусы для доступа к набережной с коляской», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Министр также добавил, что в нижней части спуска обустроят доступную для всех жителей района смотровую площадку с видом на Очаковку.



Сухой фонтан, который разместится на прилегающей к ЖК территории, станет центральным элементом площади. Он не потребует ограждений и безопасен для детей, также сооружение оснастят встроенной подсветкой.



Также на закрытой территории ЖК возведут пешеходный мост протяженностью 155 метров. Он будет находиться рядом со спортивной площадкой, поэтому его можно будет использовать как трибуну.



Три из 13 домов ЖК уже введены в эксплуатацию. Помимо жилых домов, здесь оборудуют зону отдыха, спортивные и детские площадки, а также социальную и коммерческую инфраструктуру, в частности, учебный комплекс на 975 мест. Суммарная площадь застройки превысит 250 тысяч «квадратов».

