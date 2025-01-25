Овчинский: Почти 40 объектов ввели в эксплуатацию в ЦАО по городской программе

В 2024 году 39 объектов различной недвижимости вошли в программу «Комплексное обустройство и развитие центральной части города Москвы», рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Программа подразумевает как новое строительство, так и сохранение объектов культурного наследия и капитальный ремонт жилых и нежилых зданий. Овчинский отметил, что в рамках программы комплексного обустройства и развития центра Москвы в 2024 году было возведено свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Он также отметил, что 29 объектов построили и реконструировали за счет внебюджетных источников.

«Так, завершили знаковый столичный объект – новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. А деловую инфраструктуру Москвы пополнил еще один высотный комплекс с офисами, магазинами, ресторанами. Объект расположен на Кранснопресненской набережной на территории международного делового центра «Москва-Сити», - добавил Овчинский.

В районе Хамовники заработала школа-лаборатория «Новый взгляд» площадью 18,5 тысячи квадратных метров, рассчитанная на 540 учеников. В Шелепихинском тупике появился 34-этажный высотный комплекс с паркингом.

