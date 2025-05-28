Новый жилкомплекс с подземным торговым центром построят на западе Москвы
На западе Москвы в Дорогомиловском районе построят новый жилой комплекс с подземным торговым центром. О том, что проект строительства согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Новый ЖК будет расположен рядом со станцией метро «Киевская».
«Согласно проекту многофункциональный комплекс будет состоять из пяти многоквартирных домов башенного типа высотой от 45 до 65 этажей, объединенных подземным торговым центром и трехуровневым паркингом», – уточнил Щербаков.
Он также добавил, что всего в ЖК предусмотрено 2185 квартир, часть из которых двухуровневые. Первые этажи домов будут нежилыми. Там разместится детский досуговый центр и офисы.
Подземный паркинг будет рассчитан на 1345 автомобилей. Кроме того, там также предусмотрены и кладовые помещения для жильцов. Торговый центр с галереей магазинов, супермаркетом, рестораном и физкультурно-оздоровительным комплексом разместится на первом и втором подземных этажах.
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